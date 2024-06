Gazidis presidente del Saint-Etienne: nuova avventura per l'ex dirigente del Milan

L'ex amministratore delegato del Milan è il nuovo presidente del Saint-Etienne: "Una grande responsabilità".

Ivan Gazidis torna nel mondo del calcio. L'ex amministratore delegato del Milan rientra nel giro grazie a una prestigiosa nomina: è infatti il nuovo presidente dell'ambizioso Saint-Etienne.

Il manager sudafricano avrà il compito di guidare la storica società della Loira, appena tornata in Ligue 1 dopo aver vinto lo spareggio per la promozione contro il Metz.

Un incarico di assoluto rilievo per Gazidis, già al lavoro per costruire il futuro di uno dei club più vincenti di Francia (con dieci campionati in bacheca è secondo soltanto al PSG nell'albo d'oro).