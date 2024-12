Gattuso più forte delle liti e dei problemi: il suo Hajduk Spalato è primo in campionato

Gattuso sta vivendo un’esperienza molto intensa in Croazia: non sono mancati problemi e delusioni, ma è lui il trascinatore di un Hajduk che sogna.

Alle sfide è sempre stato abituato ed anche in Croazia, dove si è trasferito la scorsa estate per guidare l’Hajduk Spalato, non si è tirato indietro quando si è trovato a dover affrontare delle difficoltà.

Rino Gattuso sta vivendo un’esperienza molto intensa in HNL, ma i fatti gli stanno dando ragione.

Si è mostrato più forte dei problemi societari, della delusione per la mancata qualificazione ad una competizione europea ed anche di alcune vicende che avrebbero potuto creare fratture all’intero dello spogliatoio e dell'ambiente in generale.

Un’avventura vissuta da autentico trascinatore e che al momento sta vivendo guardando tutti dall’alto della vetta della classifica del massimo campionato croato.