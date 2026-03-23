È stato Gattuso a scegliere Bergamo per Italia-Irlanda del Nord. Per un valido motivo: "Speriamo di non aver toppato"

In conferenza stampa a pochi giorni da Italia-Irlanda del Nord, Gattuso ha raccontato di aver scelto Bergamo per la partita dei playoff e il motivo dietro:

"Lo stadio l'ho scelto io. E la Figc mi ha appoggiato. San Siro ad esempio è diviso, ci sono tifosi dell'Inter e del Milan, sbagli un passaggio e puoi sentire dei fischi. Bergamo mi ha accolto bene alla mia prima lì, volevo uno stadio-catino".

"Ero lì per la mia prima partita da CT e hanno creato un grande clima anche quando all'intervallo eravamo sullo 0-0. Speriamo di non aver toppato".

In questo modo, seppur indirettamente, Gattuso ha mandato un messaggio al pubblico di Bergamo: servirà unione ed entusiasmo a mille per spingere l'Italia in finale.