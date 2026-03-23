È stato Gattuso a scegliere Bergamo per Italia-Irlanda del Nord. Per un valido motivo: "Speriamo di non aver toppato"

L'esordio sulla panchina dell'Italia ha convinto Rino Gattuso a scegliere Bergamo come teatro del playoff contro l'Irlanda del Nord. Giovedì la squadra azzurra affronterà il team britannico nella semifinale degli spareggi, che potrebbe spalancare la porta alla finalissima contro Bosnia Herzegovina o Galles, comunque vada in trasferta.
Gattuso ha confessato di essere stato talmente colpito dall'atmosfera creata durante la prima partita da ct dell'Italia da aver chiesto alla federazione di far disputare il primo match decisivo per la qualificazione al Mondiale proprio in casa dell'Atalanta.
Alla New Balance Arena, come richiesto da Gattuso, verrà disputata la prima partita dell'Italia di questa primavera, alla quale potrebbe seguire la seconda da dentro o fuori. Al Mondiale 2026 o no.