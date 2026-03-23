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Gennaro Gattuso ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

È stato Gattuso a scegliere Bergamo per Italia-Irlanda del Nord. Per un valido motivo: "Speriamo di non aver toppato"

"San Siro è divisa e può essere pericolosa ai primi errori, Bergamo è un catino" ha svelato il commissario tecnico in vista dei playoff contro l'Irlanda del Nord.

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L'esordio sulla panchina dell'Italia ha convinto Rino Gattuso a scegliere Bergamo come teatro del playoff contro l'Irlanda del Nord. Giovedì la squadra azzurra affronterà il team britannico nella semifinale degli spareggi, che potrebbe spalancare la porta alla finalissima contro Bosnia Herzegovina o Galles, comunque vada in trasferta.

Gattuso ha confessato di essere stato talmente colpito dall'atmosfera creata durante la prima partita da ct dell'Italia da aver chiesto alla federazione di far disputare il primo match decisivo per la qualificazione al Mondiale proprio in casa dell'Atalanta.

Alla New Balance Arena, come richiesto da Gattuso, verrà disputata la prima partita dell'Italia di questa primavera, alla quale potrebbe seguire la seconda da dentro o fuori. Al Mondiale 2026 o no.

  • LA CONFESSIONE DI GATTUSO

    In conferenza stampa a pochi giorni da Italia-Irlanda del Nord, Gattuso ha raccontato di aver scelto Bergamo per la partita dei playoff e il motivo dietro:

    "Lo stadio l'ho scelto io. E la Figc mi ha appoggiato. San Siro ad esempio è diviso, ci sono tifosi dell'Inter e del Milan, sbagli un passaggio e puoi sentire dei fischi. Bergamo mi ha accolto bene alla mia prima lì, volevo uno stadio-catino".

    "Ero lì per la mia prima partita da CT e hanno creato un grande clima anche quando all'intervallo eravamo sullo 0-0. Speriamo di non aver toppato".

    In questo modo, seppur indirettamente, Gattuso ha mandato un messaggio al pubblico di Bergamo: servirà unione ed entusiasmo a mille per spingere l'Italia in finale.

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  • L'ESORDIO IN ITALIA-ESTONIA

    Gattuso ha ricordato come nella prima gara di Bergamo l'Italia fosse ferma sullo 0-0 contro l'Estonia, al termine del primo tempo.

    Nonostante sulla carta l'Italia fosse ampiamente favorita, i primi 45' videro l'Estonia reggere senza subire rete. Il muro eretto, però, crollò dopo l'1-0 firmato Kean, al minuto 58.

    Nel giro di mezz'ora circa, l'Italia riuscì a segnare anche con Retegui, Raspadori e Bastoni, con l'attaccante attualmente in Arabia Saudita autore di una doppietta.

    L'entusiasmo di Bergamo nonostante le zero reti del primo tempo non è mai stato dimenticato da Gattuso, che qualche mese ha deciso di spingere per la New Balance Arena, trovando l'ok della federazione.

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