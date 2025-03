Gatti recupera per Juventus-Atalanta? Renato Veiga tornato in gruppo, chi gioca nella difesa di Thiago Motta

Il centrale bianconero continua a lavorare a parte a causa di un affaticamento ma Thiago ritrova Renato Veiga: la situazione in vista del big match.

Sì, la Juventus domenica sera avrà la possibilità di agganciare l'Atalanta e rendere ancora più concrete le proprie speranze di tornare in corsa per lo Scudetto. Ma l'avvicinamento al big match dell'Allianz Stadium non è stato dei migliori.

La preoccupazione, alla Continassa, è legata alle condizioni di Federico Gatti. Il centrale ex Frosinone ha rimediato un problema muscolare che non fa stare tranquilli, considerando in particolare il tipo di avversario che la Juventus si troverà di fronte e l'importanza della partita.

Gatti sarà dunque in campo domenica contro l'Atalanta? Recupererà in tempo per la partita contro la formazione dell'ex Gasperini? E chi giocherà al suo posto in caso di forfait? Le ultime.