Gasperini sul rigore per l'Atalanta: "È il calcio moderno, ma col Milan siamo in credito"

Il tecnico nerazzurro commenta l'episodio Giroud-Holm: "Rigore da VAR, ma contro il Milan...". E Pioli gli risponde: "Certe cose mi danno fastidio".

Vantaggio di Rafael Leão per il Milan, pareggio di Teun Koopmeiners per l'Atalanta. Su calcio di rigore, così come grazie a un calcio di rigore i bergamaschi avevano già espugnato San Siro in Coppa Italia.

Colpa del contatto tra Olivier Giroud ed Emil Holm, che ha indotto il VAR a richiamare l'arbitro Daniele Orsato e quest'ultimo a recarsi al monitor, prima di tornare in campo e indicare il dischetto per assegnare il penalty all'Atalanta.

Una decisione che Gian Piero Gasperini accetta, naturalmente. Ma con un ma, nonostante sia arrivata a favore suo e della propria squadra.