Gasperini squalificato dal Giudice Sportivo per insulti al quarto uomo in Parma-Atalanta: la durata dello stop

L'allenatore nerazzurro è stato fermato per due giornate dopo lo screzio di sabato sera. Un turno al comasco Dossena per lo schiaffo ad Adli.

Gian Piero Gasperini è stato fermato non per una, bensì per due giornate: questo si evince dal comunicato con il quale il Giudice Sportivo ha ufficializzato l'elenco degli squalificati al termine della tredicesima giornata di Serie A.

L'allenatore dell'Atalanta, espulso durante l'anticipo di sabato sera vinto per 3-1 dalla Dea sul campo del Parma, si è reso protagonista di un diverbio con il quarto uomo Massimi. Un diverbio andato oltre i limiti, ed è per questo che i turni di squalifica sono due.

Fermato anche il comasco Dossena, espulso durante il match di domenica tra la propria squadra e la Fiorentina per uno schiaffo ad Adli: per lui una giornata di squalifica.