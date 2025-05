Gasperini resta all'Atalanta? Il club gli ha proposto il rinnovo del contratto fino al 2027

Possibile svolta nella situazione riguardante Gian Piero Gasperini: l'Atalanta sta concretamente provando a convincerlo a non lasciare Bergamo.

Attenzione al possibile ribaltone: Gian Piero Gasperini, un po' a sorpresa, può rimanere all'Atalanta anche per la prossima stagione e oltre. O almeno, questa è l'intenzione concreta del club bergamasco.

Come rivela Sky, l'Atalanta ha infatti avanzato la propria mossa: la dirigenza nerazzurra ha proposto a Gasperini il rinnovo del suo contratto, che attualmente va in scadenza tra poco più di un anno, il 30 giugno del 2026.

Un tentativo concreto per non interrompere il rapporto ormai quasi decennale con il proprio condottiero: rapporto messo in pericolo dalle dichiarazioni più volte rilasciate recentemente dallo stesso Gasperini.