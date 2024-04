Corriere dello Sport - Gasperini nei radar del Napoli: ritorno di fiamma

Dopo il flirt del passato, il Napoli torna a pensare a Gian Piero Gasperini come prossimo allenatore. Intriga anche il profilo di Pioli.

L'ennesima battuta d'arresto stagionale del Napoli col Frosinone, ha aumentato la voglia di restyling.

In estate sarà e dovrà essere rivoluzione, con rosa e guida tecnica da rinnovare per poter ridare slancio ad un progetto che il post Scudetto ha clamorosamente depotenziato.

Anziché crescere gli azzurri hanno compiuto sconcertanti passi indietro, ecco perché Aurelio De Laurentiis è già al lavoro per organizzare un 2024/2025 in grado di far dimenticare le amarezze attuali e consentire ai campioni d'Italia di tornare competitivi per il vertice.

Il 'Corriere dello Sport', in tal senso, nell'ambito del toto-allenatore della prossima stagione racconta di un ritorno di fiamma: quello con Gian Piero Gasperini.