Gasperini non risponde alla domanda di Nebuloni di Sky: "Sono già stato chiaro con te, scrivi quello che vuoi"

Juventus vs Atalanta

Clima teso in conferenza stampa nonostante il 4-0 dell'Atalanta sulla Juventus: protagonista l'allenatore nerazzurro.

Se in campo e a DAZN Gian Piero Gasperini ha fatto sfoggio di serenità, in virtù del clamoroso 4-0 con cui l'Atalanta si è imposta sulla Juventus, in conferenza stampa lo stato d'animo dell'allenatore nerazzurro è stato ben diverso.

Gasperini non ha risposto alla domanda di Massimiliano Nebuloni, inviato di Sky: questi lo aveva appena interpellato sul grado di autostima di una vittoria del genere.

Il tecnico nerazzurro lo ha lasciato finire e poi gli ha replicato in maniera secca e stizzita, in pratica ignorando la questione e passando alla domanda di un altro inviato presente in sala stampa.