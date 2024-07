Il retroscena sul futuro svelato da Gasperini: "Ho pensato di andare al Napoli"

Il tecnico dell'Atalanta si prepara a vivere la nuova stagione da campione d'Europa: "Credevo fosse arrivata l'ora di lasciare".

Archiviare la scorsa stagione, per le emozioni che ha regalato, non è semplice, no: l'Atalanta deve farlo se vuole continuare a costruire, tassello dopo tassello, la propria ambizione più grande.

Dopo aver vinto l'Europa League battendo in finale "l'imbattibile" Bayer Leverkusen, la Dea ha chiuso un cerchio: il primo di Gian Piero Gasperini che, dopo tanti anni, ha compiuto la sua missione.

E adesso rilancia: lo fa proiettandosi al futuro e raccontandosi al Corriere dello Sport.