Gasperini mischia le carte sul suo futuro: “Non ho detto che lascio, ma solo che non rinnovo”

In scadenza nel 2026, Gasperini ha ribadito che non rinnoverà ma ha lasciato la porta aperta sulla permanenza anche nella prossima stagione.

Gian Piero Gasperini lascia o forse o no, sicuro non raddoppia, visto che il tecnico ha nuovamente ribadito che non prolungherà ulteriormente il contratto con l’Atalanta in scadenza nel 2026.

Subito dopo l’eliminazione dal playoff di Champions League contro il Club Brugge, l’allenatore nerazzurro ha aperto alla possibilità di un addio a fine stagione, ribadendo come l’idea di un rinnovo non fosse presa in considerazione.

Adesso, pur confermando l’intenzione di non prolungare l’accordo con il suo attuale club, ha nuovamente mischiato le carte in merito alla sua permanenza all’Atalanta anche nel prossimo campionato.