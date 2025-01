Gasperini, la Juventus, l'allievo Thiago Motta: il big match di Bergamo tra punti pesanti e schegge di passato

Il tecnico dell'Atalanta sfida la squadra che ha rappresentato un pezzo della propria carriera. Ma anche uno dei suoi "prodotti" al Genoa.

Non è la prima volta che Gian Piero Gasperini affronta la Juventus. Lo ha già fatto mille volte, in mille battaglie dai mille esiti diversi. A volte ha perso, altre volte ha vinto lui. L'ultimo incrocio, la finale di Coppa Italia a metà maggio, non è andato bene.

Non è nemmeno la prima volta che Gasperini si ritrova a sfidare Thiago Motta. E pure qui gli ultimi ricordi non hanno un sapore dolce: l'allievo ha battuto il maestro per due volte su due nello scorso campionato, due tasselli fondamentali per consentire al Bologna di spiccare il volo verso una straordinaria qualificazione alla Champions League.

Stasera sarà la prima volta, questo sì, che Gasperini si troverà di fronte in un colpo solo sia la Juve che Motta. Due schegge del suo passato, due frammenti di una carriera lunga, gloriosa e, da maggio, pure vincente ad altissimi livelli.