AS Roma v Torino FC - Coppa ItaliaGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Gasperini dopo l'eliminazione della Roma in Coppa Italia: “Dobbiamo capire se vogliamo essere competitivi ora o valorizzare i giovani"

Le dichiarazioni dell'allenatore giallorosso dopo la sconfitta per 3-2 contro il Torino all'Olimpico e l'eliminazione negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il cammino della Roma di Gian Piero Gasperini nella Coppa Italia 2025/2026 si chiude agli ottavi di finale. 

La formazione giallorossa cade all’Olimpico contro il Torino: non bastano le reti di Hermoso e del debuttante Arena, classe 2009, per conquistare il pass per i quarti di finale contro l’Inter.

La doppietta di Che Adams e il goal di Ilkhan al 90’ regalano la qualificazione al turno successivo alla squadra di Baroni e sanciscono l’eliminazione della Roma.

“Ho visto tante cose buone, i ragazzi hanno recuperato due volte la partita. Abbiamo ruotato molto la rosa, ci sono state occasioni anche con Arena e si poteva vincere. Il goal subito da calcio d'angolo ci lascia amareggiati, pensavamo di andare ai rigori”.

Al termine della sfida, Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset e in conferenza stampa per analizzare la sfida. Il tecnico giallorosso ha parlato anche del mercato e dell’arrivo di Vaz, in arrivo dal Marsiglia e atterrato nella Capitale poco prima della sfida di Coppa Italia.

  • MERCATO

    “Sono soddisfatto di quello che ho, abbiamo fatto un girone di andata molto buono e sono arrivate risposte da parte di tutti. In questo momento si parla di mercato, ma noi abbiamo delle partite da giocare. Sono contento per Arena, ha 16 anni. Ora è arrivato un altro giovanissimo (Vaz, ndr), cercheremo di valorizzare questi ragazzi al meglio".

  • VAZ

    “Rientra nell'ottica di una squadra che ragiona sulla prospettiva. C’è un progetto molto lungo”.

  • ANTONIO ARENA

    “Ha una carica agonistica importante, ha forza da vendere e non ha timore. Gioca anche nelle selezioni giovanili della Nazionale. Stiamo parlando di ragazzi giovanissimi e il principio deve essere quello. Non è vero che sono deluso, sono molto soddisfatto. Sono deluso dal goal preso al 90', altrimenti sarebbe stata una partita positiva per lo spirito messo in campo e per questi giovani. Questa è stata una bella partita. Se l’obiettivo è valorizzare i ragazzi va bene, basta che sia chiaro e facciamo giocare anche i 16enni e i Primavera”.

  • “SQUADRA COMPETITIVA”

    “Arrivano giocatori di qualità? Non so a quali giocatori ti riferisci, forse hai notizie migliori delle mie (ride, ndr). La squadra è sicuramente competitiva, altrimenti non avrebbe fatto questi risultati. Siamo una squadra con grande spirito, ad esempio Bailey questa sera ha dimostrato di essere vivace ma ha giocato fuori ruolo. Lo ringrazio per quello che ha messo in campo. Poi magari un ragazzo giovane come Arena, con caratteristiche da attaccante, è riuscito ad essere più determinante di lui. In alcune situazioni siamo carenti, mentre in altre meno. Dobbiamo capire quello che dobbiamo fare, se essere competitivi nell’immediato o fare un discorso di giovani”.

