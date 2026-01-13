Gasperini dopo l'eliminazione della Roma in Coppa Italia: “Dobbiamo capire se vogliamo essere competitivi ora o valorizzare i giovani"

Il cammino della Roma di Gian Piero Gasperini nella Coppa Italia 2025/2026 si chiude agli ottavi di finale.
La formazione giallorossa cade all’Olimpico contro il Torino: non bastano le reti di Hermoso e del debuttante Arena, classe 2009, per conquistare il pass per i quarti di finale contro l’Inter.
La doppietta di Che Adams e il goal di Ilkhan al 90’ regalano la qualificazione al turno successivo alla squadra di Baroni e sanciscono l’eliminazione della Roma.
“Ho visto tante cose buone, i ragazzi hanno recuperato due volte la partita. Abbiamo ruotato molto la rosa, ci sono state occasioni anche con Arena e si poteva vincere. Il goal subito da calcio d'angolo ci lascia amareggiati, pensavamo di andare ai rigori”.
Al termine della sfida, Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset e in conferenza stampa per analizzare la sfida. Il tecnico giallorosso ha parlato anche del mercato e dell’arrivo di Vaz, in arrivo dal Marsiglia e atterrato nella Capitale poco prima della sfida di Coppa Italia.