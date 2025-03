Gasperini dopo Juventus-Atalanta: "Lo Scudetto? Sognare è un piacere, le cose impossibili possono diventare possibili"

Juventus vs Atalanta

Il tecnico atalantino dopo il clamoroso 4-0 contro la Juve: "La partita perfetta. La gente deve sognare, non bisogna mai toglierle i sogni".

Raramente si è visto un Gian Piero Gasperini così sorridente durante il corso di una partita: al massimo dopo il 90'. Ma la serata dell'Allianz Stadium è stata speciale per tutti quanti: anche per lui.

La sua Atalanta ha annientato la Juventus sotto quattro colpi micidiali, imponendosi con un 4-0 che non ha bisogno di troppi commenti. O forse sì: è stata la partita perfetta. Come lo stesso Gasperini ha ammesso nel post partita, del resto.

Presentatosi davanti alle telecamere di DAZN per commentare l'andamento di una sfida senza storia, il tecnico atalantino ha mantenuto il sorriso e l'animo disteso che aveva in campo. E non poteva essere altrimenti.