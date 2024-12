Il tecnico tira le orecchie al mancino, che ha provocato i tifosi avversari dopo il goal: "Il Cagliari era tramortito, lui ha riacceso lo stadio".

Nicolò Zaniolo ha segnato due volte nelle ultime tre partite di campionato: prima in casa della Roma da ex, poi in casa del Cagliari. In entrambi i casi è stato importante, se non decisivo, nel risultato finale. E in entrambi i casi ha fatto parlare di sé anche per altro.

Il mancino ha deciso la sfida dell'Unipol Domus, firmando la rete del definitivo 0-1 un paio di minuti dopo essere entrato in campo dalla panchina. E ancora una volta, com'era già accaduto un paio di settimane fa all'Olimpico contro la Roma, non si è limitato a un'esultanza "normale".

Una incapacità di tenere sotto controllo le emozioni che non è piaciuta per nulla a Gian Piero Gasperini, che in conferenza stampa dopo la partita non ha fatto nulla per nascondere il proprio disappunto.