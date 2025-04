Gasperini preoccupato dopo Atalanta-Lecce: "C'è presunzione e arroganza: sembra sia dovuto andare in Champions"

Atalanta vs Lecce

Il tecnico nerazzurro non vuole scuse: "La sitazione del Lecce ha colpito tutti, poi parla il campo: nostro approccio pessimo".

Dopo le tante polemiche, la sfida tra Atalanta e Lecce è stata disputata a sole 48 ore dall'iniziale orario previsto.

Al Gewiss Stadium il match si è concluso con il risultato di 1-1, con i giallorossi che sono tornati in Puglia con un punto importantissimo per la salvezza.

Al termine del match sono arrivate le parole di Gian Piero Gasperini, per nulla soddisfatto della prestazione dei suoi: "Abbiamo approcciato con troppa arroganza: arrivare in Champions non è scontato o normale".

L'articolo prosegue qui sotto

Le parole del tecnico della Dea a DAZN.