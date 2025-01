Garnacho o Adeyemi al Napoli? Parla Manna: "Non sono gli unici, abbiamo anche altre idee"

Il ds azzurro non fa promesse: "Rispetteremo i parametri, non pagheremo prezzi fuori mercato. Ma ogni sessione aggiungeremo dei pezzi".

Chi prenderà il Napoli per sostituire Kvaratskhelia, ceduto al PSG nel bel mezzo della stagione? Una domanda che per il momento non ha ancora avuto una risposta, nonostante i mille e mille nomi usciti allo scoperto negli ultimi giorni.

Il ds azzurro Giovanni Manna, intanto, conferma quel che ormai si era capito: il Napoli è realmente interessato ad Alejandro Garnacho e a Karim Adeyemi, rispettivamente esterno offensivo del Manchester United e del Borussia Dortmund.

Dichiarazioni, quelle del dirigente partenopeo, rilasciate a DAZN una mezz'ora circa prima dell'inizio di Napoli-Juventus, il big match del sabato e della giornata di Serie A.