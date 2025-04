Garnacho lascerà il Manchester United? Il club rischia di commettere lo stesso errore fatto con Elanga e Rashford

I due esterni, ma anche Antony, stanno brillando lontano da Manchester. E ora i tifo spera che il club non faccia a meno anche dell'argentino.

Il Manchester United non andrà a Wembley quest'anno. Ma almeno sarà rappresentato da due elementi locali: Marcus Rashford e Anthony Elanga hanno aiutato rispettivamente l'Aston Villa e il Nottingham Forest a raggiungere le semifinali della FA Cup. Il tutto mentre Antony sta proseguendo il suo eccellente prestito al Betis, con tanto di successo nel derby col Siviglia.

Proprio Elanga sfiderà lo United questa sera. Il suo Forest è terzo in Premier League e si sta avvicinando alla qualificazione in Champions League, mentre la squadra di Amorim è in tredicesima posizione. La retrocessione è una minaccia, ma è innegabile che questa sia stata una stagione straziante per tutti all'interno del club.

Il Manchester United aveva l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda gli esterni offensivi. Ma alla fine li ha ceduti quasi tutti. Compreso un Jadon Sancho che, bisogna ammetterlo, non ha fatto molti progressi durante il prestito al Chelsea nonostante un inizio positivo. Tutti gli altri però stanno prosperando lontano dall'Old Trafford: Elanga sta facendo faville con il Forest, Rashford e Antony hanno rivitalizzato le rispettive carriere declinanti.

E dunque, considerando tutti questi precedenti recenti, ecco che lo United deve stare molto attento con uno dei pochi esterni rimasti in rosa: Alejandro Garnacho.