Garnacho al Napoli? I tifosi si ribellano: social invasi, i fans chiedono di bloccare l'operazione

I fans del Manchester United chiedono a gran voce che Garnacho non venga venduto, ma se il Napoli alzerà l'offerta partirà in direzione Serie A.

Da quando in terra britannica è arrivata la notizia dell'interessamento del Napoli per Alejandro Garnacho, i tifosi del Manchester United hanno invaso Instagram, Tiktok, Facebook e soprattutto X per chiedere alla società del proprio cuore di bloccare l'eventuale partenza del talento argentino. Se in Italia si parla della possibilità per sostituire Kvaratskhelia da diversi giorni, per quelli dei Red Devils si tratta di un fulmine a ciel sereno.

Attualmente Garnacho non è un una prima scelta del nuovo mister Amorim e con un'importante offerta del Napoli, il Manchester United non avrebbe alcun problema - sembrerebbe - a lasciarlo andare via. Attualmente la domanda è diversa (ballano una ventina di milioni), ma viste le varie partite consecutive cominciate in panchina, i Red Devils preferirebbero monetizzare invece di lasciare in panchina un giocatore che non sembra una priorità per il tecnico che ha sostituito Ten Hag.

Ai fans, però, questa possibilità non piace e sperano che prima o poi Amorim possa capire come utilizzarlo da titolare. Attualmente Garnacho, classe 2004, è chiuso da Fernandes e Diallo, oramai le scelte sulla trequarti nel 3-4-2-1.