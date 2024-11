Galliani verso Milan-Juventus: "Tiferò per i rossoneri, Chiellini è un rimpianto"

AC Milan vs Juventus

L'amministratore delegato del Monza sarà presente a San Siro per Milan-Juventus: "Ne avrò visti 60-70 in 31 anni di gestione".

Cresce l'attesa per il calcio d'inizio di Milan-Juventus, in programma sabato alle ore 18: a San Siro si affronteranno due squadre divise da sei punti in classifica, coi rossoneri che però devono ancora recuperare il match contro il Bologna rinviato qualche settimana fa.

Una sfida sempre suggestiva per un cuore rossonero come Adriano Galliani che, seppur oggi ricopra un ruolo apicale al Monza, non può dimenticare le emozioni vissute nel corso di 31 anni di gestione con la presidenza di Silvio Berlusconi.

Il dirigente monzese ha parlato con i giornalisti presenti all'uscita dalla sede della Lega Serie A: tra vecchi ricordi citati e un rimpianto che coincide col mancato acquisto di Giorgio Chiellini.