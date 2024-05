Marcelo Gallardo, ex tecnico del River oggi all'Al-Ittihad, fa concorrenza a Conceicao e Fonseca per la panchina del Milan.

Pista sudamericana per la panchina del Milan.

Come fa sapere 'Sky' il Diavolo ha messo gli occhi su Marcelo Gallardo, che entra in corsa per la successione di Stefano Pioli.

L'argentino, oggi al timone dell'Al-Ittihad, rappresenta un'ulteriore pista da monitorare nell'ottica del totoallenatore rossonero.