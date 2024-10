Galeone e il ritorno di Allegri al Milan: "Sarebbe perfetto, accetterebbe subito"

L'ex tecnico vota per un Allegri bis sulla panchina del Milan: "Sarebbe perfetto per le qualità della rosa, darebbe solidità alla difesa".

Massimiliano Allegri è ancora senza una panchina dopo la fine del tormentato rapporto con la Juventus, consumatasi in seguito alla vittoriosa finale della Coppa Italia 2023/24 e avvenuta tramite il licenziamento per giusta causa inoltrato dal club bianconero.

L'allenatore toscano è rimasto libero nonostante il forte corteggiamento di più di una società saudita, che alla fine non si è tramutato in un vero e proprio accordo.

Allegri resta in attesa di nuove possibilità, magari in Serie A e, perché no, in quel Milan già guidato tra il 2010 e il 2014 prima del lungo sodalizio con la Juventus: un'ipotesi rilanciata con forza da Giovanni Galeone, ex tecnico proprio del livornese intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss'.