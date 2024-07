Galatasaray-Parma dove vederla: Sportitalia, Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Terzo test amichevole estivo per il Parma, che affronta i turchi del Galatasaray: le info su formazioni e diretta tv e streaming della gara.

Una sconfitta e una vittoria. Dopo il KO per 3-1 contro il Lugano e il successo di misura per 2-1 sull’Anversa, il Parma di Fabio Pecchia affronta il Galatasaray a Linz, in Austria, nella terza amichevole del precampionato.

Protagonista Partipilo, autore di due dei tre goal messi a segno finora dai ducali, uno dei quali nella rimonta per 2-1 contro la formazione belga, completata dalla rete di Hernani.

Per la formazione turca si tratta della quinta amichevole, la seconda di fila contro un’italiana dopo quella con il Lecce: il Galatasaray ha già affrontato durante la preparazione alla prossima stagione LASK Linz, Dusseldorf e gli slovacchi del Trencin.

In questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie sull'amichevole di sabato 27 luglio tra Galatasaray e Parma.

Dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.