Galatasaray e Fenerbahçe a pari punti, chi vince in Turchia? Contano gli scontri diretti, la differenza reti o c'è lo spareggio? Il regolamento

Galatasaray e Fenerbahçe si giocano il campionato turco all'ultimissima giornata: decisive le sfide contro Konyaspor e Istanbulspor.

Nel giorno dell'addio al calcio giocato di Leonardo Bonucci, il Fenerbahçe contende al Galatasaray la conquista della Super Lig, ovvero del massimo campionato turco, edizione 2023/2024.

Lo scontro diretto clamorosamente vinto in trasferta, e in 10 contro 11, dal Fenerbahçe domenica 19 maggio ha regalato ai tifosi turchi un finale incredibile e appassionante: le due squadre sono divise in classifica da tre punti e tutto potrebbe ancora succedere negli ultimi 90 minuti.

Il Galatasaray affronterà il Konyaspor in trasferta, mentre il Fenerbahçe chiuderà in casa contro l'Istanbulspor: entrambe le partite si giocheranno alle ore 18 italiane, dunque in contemporanea.

Questa è la classifica prima dell'ultima giornata:

Galatasaray 99 punti

Fenerbahçe 96 punti

Il Galatasaray ha dunque il destino tra le proprie mani, ma il Fenerbahçe spera ancora in un pazzesco aggancio all'ultima giornata.

Ma cosa succederebbe in caso di arrivo a pari punti, a quota 99, di Galatasaray e Fenerbahçe? In Turchia contano gli scontri diretti, la differenza reti o lo spareggio? Il regolamento.