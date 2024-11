Milan 'tradito' da un suo tifoso, Gabriele Zappa: non ha mai nascosto l'amore per la squadra rossonera, ma è cresciuto dall'altra parte

Cagliari vs AC Milan

Vincitore di diversi trofei giovanili con l'Inter, Zappa ha però sempre tifato Milan. Contro cui è risultato essere una furia assoluta.

Cagliari-Milan è stata la partita di Leao, autore di una doppietta che mancava dal maggio 2023. Ma soprattutto è stata la gara di Gabriele Zappa, anch'esso autore di una doppietta, dopo un primo goal annullato nel primo tempo. Eroe del team sardo, l'esterno rossoblù è legato a doppio filo ai rossoneri, vista una passione per tali colori mai nascosta.

Il lavoro, però, è la cosa principale, e Zappa non ha avuto certo limiti di fronte al Milan. Ha segnato, risegnato e deciso la gara con un goal al volo da levare il fiato. In quel momento difficilmente avrà pensato alla sua passione per i rossoneri e al vecchio idolo Kakà, nel cui mito è cresciuto anche durante il periodo all'Inter.

Già, perché Zappa, nativo di Monza, ha giocato nella primavera dell'Inter prima di entrare nel mondo dei professionisti e trovare un posto di rilevo in Serie A nell'ultimo quinquennio, con la casacca del Cagliari pian piano sempre più una seconda pelle.