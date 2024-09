Gabbia eroe a sorpresa del Milan: dal prestito al Villarreal alla maglia da titolare nel Derby

Tornato a Milano come ripiego per le situazioni di emergenza, Gabbia si sta dimostrando un giocatore fondamentale per la difesa rossonera.

La storia di Matteo Gabbia con la maglia del Milan assume una svolta inaspettata: tornato a Milano lo scorso gennaio dopo il prestito al Villareal, si sta rivelando decisivo in questo avvio di stagione, tanto da aver siglato il gol decisivo nel derby contro l'Inter. Il classe '99 è stato preferito a Stahinja Pavlovic nella sfida con i nerazzurri, ripagando la scelta di Paulo Fonseca con una prestazione di altissimo livello, oltre alla marcatura finale. Ora il difensore italiano è pronto a prendersi un posto da titolare nella difesa rossonera. L'articolo prosegue qui sotto