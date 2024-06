Futuro da scrivere, De Ligt lascerà il Bayern? Piace in Premier League

L’ex centrale della Juventus potrebbe essere arrivato vicino al capolinea dell’avventura al Bayern: piace in Inghilterra.

Quando nel luglio del 2022 il Bayern Monaco lo ha acquistato dalla Juventus versando nelle casse del club bianconero 67 milioni di euro più bonus, sono stati in molti a parlare di Matthijs de Ligt come del perno attorno al quale costruire la difesa del presente e del futuro.

L’acquisto del centrale olandese era stato catalogato come un colpo sensazionale, ma poi non tutto è andato come previsto.

De Ligt infatti in Germania ha fatto abbastanza fatica nelle sue prime due stagioni e solo di rado ha fatto intravedere le cose eccellenti mostrate alla Juventus.

La sua avventura al Bayern potrebbe già essere giunta vicino al capolinea e ad attenderlo potrebbe esserci un’altra big del calcio europeo.