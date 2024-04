Frosinone-Salernitana dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Frosinone-Salernitana anticipo della 34ª giornata di Serie A: dove vederla in diretta tv, in streaming e le formazioni della partita.

La 34ª giornata di Serie A si apre con l'anticipo del venerdì, nel quale il Frosinone cerca punti salvezza contro una Salernitana ormai destinata alla retrocessione.

I ciociari, col doppio pareggio ottenuto in trasferta con Napoli e Torino, ha mosso la classifica e ritrovato morale per giocarsi le proprie carte in questo rush finale incertissimo che li vede terzultimi a braccetto con l'Udinese.

I granata, invece, attendono ormai soltanto il verdetto matematico - che potrebbe arrivare proprio allo Stirpe - che sancirà la discesa in B di Candreva e soci al culmine di una stagione a dir poco fallimentare.

Tutto su Frosinone-Salernitana: canale tv, formazioni della partita e dove poterla vedere in diretta streaming.