Frosinone-Inter 0-5, cronaca, tabellino e voti: cinquina nerazzurra, Lautaro Martinez rompe il digiuno

Cinque reti rifilate alla formazione di Di Francesco: segnano Frattesi, Arnautovic, Buchanan e Thuram. In mezzo anche il Toro.

Per comprendere meglio la partita tra Frosinone e Inter citiamo un solo dato: nessun ammonito in novanta minuti. Poi sì, parliamo dei cinque goal segnati.

Resta il brivido, adesso, per i gialloblù per la lotta salvezza: una paura supportata dai rimpianti per la traversa colpita da Cheddira nel primo tempo, sul parziale di 0-1 dopo il goal siglato da Frattesi. Ma poco importan.

Troppa Inter, per la formazione di Di Francesco: nel secondo tempo si sblocca anche Arnautovic che chiude una triangolazione sull'asse Barella-Frattesi. Gioca Cuadrado, si rivede Klaassen: segna Buchanan, con destro a giro dopo essersi fatto messo campo sulla fascia sinistra.

Basta così? No: Lautaro Martinez rompe il digiuno e porta a cento le reti siglate dalla squadra di Simone Inzaghi in questa stagione, dominata. E dominante, così come il contropiede di Thuram. Uno 0-5 senza appello: che riequilibra il cammino dell'Inter, ormai concluso, e inguaia quello del Frosinone.