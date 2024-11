Friedkin attesi a Roma, Juric verso l'esonero dopo il Bologna: nuova rivoluzione giallorossa

Roma vs Bologna

Continua il periodo complicato per i giallorossi: per l'allenatore Juric quella col Bologna potrebbe essere la sua ultima panchina.

C'è una nuova aria di cambiamento in casa Roma: dopo l'esonero di Daniele De Rossi, ora potrebbe capitare lo stesso destino ad Ivan Juric.

Nella giornata odierna, sabato 9 novembre, dovrebbero sbarcare i Friedkin nella Capitale, in modo tale da studiare da vicino la situazione in vista della sosta per le nazionali prevista dopo questo week-end.

L'addio al tecnico croato potrebbe essere soltanto la prima delle grandi novità che attendono i giallorossi da qui al futuro: si attende anche un nome nuovo per il ruolo di CEO, per la cui carica resta favorito Giovanni Carnevali del Sassuolo.