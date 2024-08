Friburgo-Fiorentina dove vederla: DAZN, Sky o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ultima amichevole prima dell'inizio del campionato per la Fiorentina: dove vedere la sfida contro il Friburgo in diretta tv e streaming.

Ultima amichevole estiva per la nuova Fiorentina di Raffaele Palladino: l'avversario dei viola, reduci da un roboante 7-2 contro il Grosseto, sono i tedeschi del Friburgo.

Il test sarà come detto l'ultimo di questo precampionato per la Fiorentina, che in seguito potrà concentrarsi sui primi impegni ufficiali della nuova stagione: l'esordio in campionato a Parma del 17 agosto e poi quello del 22 in Conference League.

Ma quando e dove si gioca Friburgo-Fiorentina? Dove si vedrà l'amichevole in tv e streaming? Tutte le informazioni utili.