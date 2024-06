Remo Freuler mette pepe sulla vigilia di Svizzera-Italia: "Sono favoriti e ben venga se si credono tali. Non abbiamo paura".

La marcia di avvicinamento a Svizzera-Italia viene accesa da Remo Freuler.

Il centrocampista del Bologna, intervenuto in conferenza stampa, punge gli azzurri in vista dell'ottavo di finale in programma sabato alle 18 a Berlino.

Freuler rievoca i Mondiali del 2022, ai quali la nostra Nazionale non ha preso parte poiché ha fallito la qualificazione.