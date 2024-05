Frederic Massara vola al Rennes: l'ex direttore sportivo del Milan riparte dalla Ligue 1

Un anno dopo l'addio al Milan, Ricky Massara si prepara a ripartire dalla Francia: l'accordo è stato trovato negli ultimi giorni.

Un anno dopo la conturbata separazione dal Milan, Frederic Massara sta per tornare a tutti gli effetti in corsa. Non in Serie A: all'estero. E in particolare in Francia.

Secondo quanto riportato dall'Equipe, l'ex direttore sportivo del Milan volerà presto in Ligue 1: a breve verrà ufficializzata la sua nomina da parte del Rennes, club della massima serie francese in cui ricoprirà il medesimo incarico.

Massara è fuori dai giochi ormai da quasi un anno: dal 7 giugno del 2023, in particolare, ovvero il giorno in cui si è interrotto il suo rapporto con il Milan.