Ormai manca sempre meno all'inizio della finestra del mercato invernale e uno dei nomi più caldi è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, il cui futuro all'Inter già un anno fa iniziava a scricchiolare, ora è davvero orientato ad iniziare una nuova avventura.
Complice la situazione che sta vivendo in nerazzurro, dove è scivolato nelle gerarchie di Cristian Chivu sempre più in basso fino a diventare una delle ultime opzioni per il centrocampo.
E con anche i Playoff Mondiali in vista Frattesi ha un motivo in più per cercare una squadra dove troverebbe più spazio. L'ex Sassuolo rimane un obiettivo della Juventus, che era già interessata a lui prima che arrivasse all'Inter.
Ma è il giocatore che serve ai bianconeri? Luciano Spalletti sicuramente lo conosce bene avendolo avuto in Nazionale con un ruolo tutt'altro che secondario.