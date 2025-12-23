Pubblicità
Frattesi InterGetty Images
Andrea Ajello

Frattesi sempre più lontano dall'Inter, la Juventus c'è: fondamentale per Spalletti in Nazionale, perché i bianconeri lo cercano

Davide Frattesi può davvero lasciare l'Inter già nel mercato di gennaio: la Juventus rimane tra le squadre più interessate al centrocampista.

Ormai manca sempre meno all'inizio della finestra del mercato invernale e uno dei nomi più caldi è quello di Davide Frattesi. Il centrocampista italiano, il cui futuro all'Inter già un anno fa iniziava a scricchiolare, ora è davvero orientato ad iniziare una nuova avventura.

Complice la situazione che sta vivendo in nerazzurro, dove è scivolato nelle gerarchie di Cristian Chivu sempre più in basso fino a diventare una delle ultime opzioni per il centrocampo. 


E con anche i Playoff Mondiali in vista Frattesi ha un motivo in più per cercare una squadra dove troverebbe più spazio. L'ex Sassuolo rimane un obiettivo della Juventus, che era già interessata a lui prima che arrivasse all'Inter.

Ma è il giocatore che serve ai bianconeri? Luciano Spalletti sicuramente lo conosce bene avendolo avuto in Nazionale con un ruolo tutt'altro che secondario. 

  • FRATTESI AI MARGINI DELL'INTER

    Frattesi fino ad ora ha giocato solo 500 minuti, ovvero circa la metà di quanto sono stati impiegati Zielinski e Sucic. Dati e paragoni emblematici per capire come il giocatore italiano non rientri nelle idee di Chivu.

    Dopo gli anni con Simone Inzaghi, che non lo aveva mai considerato un titolare ma comunque la prima alternativa, si pensava che Frattesi avrebbe potuto beneficiare del il cambio di guida tecnica. Invece non è stato così; l'ex Sassuolo si è visto superare nelle gerarchie da chi l'anno scorso non era stato molto considerato (Zielinski) e dall'ultimo arrivato (Sucic). 

    L'ultima delusione è stata la Supercoppa per Frattesi, dove sperava di avere una chance al posto di Barella e invece è entrato solamente negli ultimi 20 minuti. 

  • LA POSIZIONE DELL'INTER E GLI INTRECCI CON LA JUVENTUS

    Per questo, anche l'Inter è aperta alla cessione di Frattesi ma senza regalarlo, tanto meno ad una rivale come la Juventus. I nerazzurri continuano a fare una valutazione del giocatore attorno ai 30/35 milioni di euro e non hanno intenzione di abbassare questa richiesta. 

    Inizialmente si era ipotizzato anche uno scambio con Khephren Thuram ma il francese è considerato un giocatore  molto importante dalla Juventus e non ci sono i margini per un'operazione. 

    Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe poi Andrea Cambiaso come altro giocatore che a Milano accoglierebbero volentieri per sostituire l'infortunato Dumfries ma anche in questo caso la Juve non apre a un suo addio. 

  • FRATTESI "CAPOCANNONIERE" NELL'ITALIA DI SPALLETTI

    Frattesi è un profilo che la Juventus tiene d'occhio da anni ma a maggior ragione da quando è arrivato Spalletti sulla panchina bianconera. Questo perché l'ex commissario tecnico lo conosce molto bene.

    In Nazionale infatti Spalletti ha tenuto sempre in grande considerazione Frattesi. E a dimostrazione di ciò, il centrocampista nerazzurro è stato quello con più presenze nel periodo in cui Spalletti ha allenato l'Italia ma non solo.

    Nessuno ha segnato quanto Frattesi nella Nazionale di Spalletti; degli 8 goal realizzati in totale con la maglia azzurra, 7 sono arrivati con il tecnico toscano. 

  • IL GIOCATORE GIUSTO PER QUESTA JUVENTUS?

    Facile quindi capire perché i bianconeri stanno pensando di rinforzarsi proprio con Frattesi, che da Spalletti in Nazionale è stato utilizzato spesso anche  in posizione più avanzata.

    Frattesi porterebbe alla Juventus dinamismo e intensità, oltre ai goal che mancano ai centrocampisti attuali in rosa ad eccezione di Weston McKennie, che però agisce ormai in maniera fissa da esterno.  Con Frattesi per Spalletti sarebbe anche più facile provare qualcosa di diverso a livello tattico e passare ad esempio ad un centrocampo a tre. 

    Resterebbe però la mancanza di un vero regista di possesso, giocatore che Spalletti ha quasi sempre avuto nelle sue squadre e che alla Juventus non c'è. Frattesi sarebbe un bel rinforzo per i bianconeri ma non completerebbe totalmente il reparto. 

    Oltre al tecnico, anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, stima Frattesi. Serviranno però le giuste condizioni economiche per concretizzare l'interessamento. 

