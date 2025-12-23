Frattesi fino ad ora ha giocato solo 500 minuti, ovvero circa la metà di quanto sono stati impiegati Zielinski e Sucic. Dati e paragoni emblematici per capire come il giocatore italiano non rientri nelle idee di Chivu.

Dopo gli anni con Simone Inzaghi, che non lo aveva mai considerato un titolare ma comunque la prima alternativa, si pensava che Frattesi avrebbe potuto beneficiare del il cambio di guida tecnica. Invece non è stato così; l'ex Sassuolo si è visto superare nelle gerarchie da chi l'anno scorso non era stato molto considerato (Zielinski) e dall'ultimo arrivato (Sucic).

L'ultima delusione è stata la Supercoppa per Frattesi, dove sperava di avere una chance al posto di Barella e invece è entrato solamente negli ultimi 20 minuti.