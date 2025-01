"Frattesi è un caso": perché vuole lasciare l'Inter e come giocherebbe alla Roma con Ranieri

Il centrocampista è al centro di uno spinoso caso di mercato: dal poco spazio alla voglia di Roma, ecco perché può lasciare Milano.

Davide Frattesi è l'uomo del momento. Ma in un senso che all'Inter sta piacendo poco. Si parla di lui non tanto in campo, anche perché il campo continua a vederlo pochino, quanto fuori. Sul mercato, tasto dolente per tanti allenatori.

La Roma lo vuole, ma come spiegato un paio di giorni fa da Claudio Ranieri, non è intenzionata ad arrivare ai 45 milioni che l'Inter ha fissato per poter anche solo prendere in considerazione l'ipotesi di cederlo. Anche perché, appena un anno e mezzo fa, per prendere Frattesi dal Sassuolo ne erano serviti 33: mica bruscolini.

Scrive la Gazzetta dello Sport che "Frattesi è un caso". Perché vuole andarsene, appunto. E perché spera di tornare in quella squadra - la Roma, appunto - che a suo tempo lo ha sedotto e abbandonato. Una speranza alimentata da diversi motivi.