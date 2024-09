Frattesi domina con l'Italia e l'Inter lo premia: a Monza è pronto a giocare dall'inizio

I goal contro Francia e Israele hanno rilanciato le quotazioni dell'ex Sassuolo, che si prepara a giocare dall'inizio. Ma le gerarchie non cambiano.

21 presenze in Nazionale, 7 reti. Ovvero una media esatta di una rete ogni tre presenze. Se si stesse parlando di un attaccante, tutto bene. Solo che non si sta parlando di un attaccante: è Davide Frattesi l'uomo in più dell'Italia di Luciano Spalletti, a caccia di rivincite dopo un pessimo Europeo.

Il centrocampista dell'Inter è andato a segno pure nelle ultime due uscite degli azzurri: prima in Francia, poi in Ungheria contro Israele. In entrambi i casi partendo dalla propria zolla di campo, inserendosi in area com'è nelle sue caratteristiche e sfruttando nel migliore dei modi gli assist al bacio di Retegui e del compagno di club Dimarco.

Simone Inzaghi ha osservato e preso nota. Autoconvincendosi ulteriormente, forse, di una scelta ponderata da tempo: quella di schierare Frattesi titolare a Monza, nella gara della quarta giornata che domenica sera vedrà impegnati i nerazzurri in posticipo.