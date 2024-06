Frattesi, messaggio a Inzaghi: "Metterò la maglia dell'Italia sotto a quella dell'Inter"

Davide Frattesi confronta il minutaggio in azzurro rispetto a quello avuto all'Inter, poi sui richiami di Spalletti: "Vuol dire che crede in me".

Luciano Spalletti, in questo inizio di Euro 2024, ha fatto capire a chiare lettere come Davide Frattesi sia un perno della sua Italia.

Il centrocampista dell'Inter, titolare con l'Albania e scelto dal ct come numero 10 chiamato a dare soluzioni offensive in più agli azzurri, dal ritiro di Iserlohn ammette come il minutaggio rispetto a quello col club sia differente e scherza, lanciando un messaggio a Simone Inzaghi in vista della prossima stagione.

Impiego ma non solo, perché Frattesi in conferenza dice la sua anche su Spagna-Italia, 'blocco Inter' e svela i modelli a cui si ispira per interpretare il ruolo di trequartista moderno.