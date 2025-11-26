Tottenham in crisi, Frank a rischio esonero: cosa fare per salvare panchina e stagione

Jamie Carragher ha analizzato il problema principale del gioco di costruzione degli Spurs prima della pausa internazionale di novembre, ovvero che Frank ha riposto troppa fiducia in due distruttori per ancorare il suo centrocampo, in particolare Joao Palhinha, arrivato in prestito.

"Palhinha non ha la qualità", ha esordito, commentando un video della partita persa contro il Chelsea. "Per me, per un giocatore che gioca nel centrocampo del Tottenham, quello è un passaggio che devi essere in grado di fare. Lui non ci riesce, quindi... torna indietro. Ascoltate i fischi. L'unico motivo per cui fa una girata intelligente sulla palla è perché viene fischiato. Altrimenti, sarebbe tornato dal portiere. Palhinha torna sulla palla e fa cinque tocchi perché non ha la sicurezza o l'abilità necessarie.

"Guardando il risultato, potreste pensare che non ci sia molto da criticare, ma quando guardate la partita del fine settimana, è come guardare una squadra di Serie D contro una squadra di Premier League in FA Cup. Se guardate le statistiche, c'è stato un enorme contrasto con la palla, e questa è la sfida più grande per qualsiasi allenatore che fa il salto da una delle squadre nella metà bassa della Premier League a una delle grandi".

L'accoppiata tra il portoghese Palhinha e Rodrigo Bentancur non ha aiutato. Presi singolarmente, sono calciatori discreti in grado di interrompere il gioco, ma insieme rappresentano una sfida enorme per gli Spurs sia in fase di possesso palla che in fase di non possesso. Non si fanno vedere per ricevere la palla, non vogliono portare la palla al centro e non sono precisi quando la ricevono. Le sconfitte nel derby hanno dimostrato che anche le loro posizioni sono effettivamente superflue, visto che gli Spurs hanno concesso così tanti tiri al limite dell'area propria, nella zona che la coppia avrebbe dovuto occupare.

Pape Matar Sarr, con la sua energia travolgente e la sua determinazione a entrare davvero in partita, ha visto inspiegabilmente ridursi il suo minutaggio dopo un ottimo inizio di stagione. Probabilmente non è una coincidenza che abbia giocato al di sopra delle sue possibilità contro il PSG e il Man City, prima che i risultati e le prestazioni subissero un crollo quando è stato tolto dalla formazione titolare. Nel frattempo, Lucas Bergvall - l'unico giocatore della rosa che assomiglia a un regista arretrato - e Archie Gray non hanno giocato abbastanza, considerando che quelli davanti a loro hanno offerto prestazioni mediocri ogni due settimane. Frank deve puntare su sangue fresco a centrocampo.