Thomas Frank Tottenham GFXGetty/GOAL

Tottenham in crisi, Frank a rischio esonero: cosa fare per salvare panchina e stagione

Ambizioni e partenza super del Tottenham si sono sgretolate col passare dei mesi: Thomas Frank ha bisogno di ribaltare gli scenari per evitare il licenziamento.

Dopo tre partite della stagione 2025-26 sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Frank, il Tottenham doveva credere di essere sulla strada giusta per il successo. La squadra ha mostrato grandi promesse nella sconfitta ai rigori contro il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA, ha distrutto il Burnley nella partita d'esordio in Premier League e poi ha fatto a pezzi il Manchester City di Pep Guardiola all'Etihad Stadium.

Tre mesi dopo, però, sarebbe difficile trovare un tifoso degli Spurs che non nutra forti riserve su Frank, per non parlare del crescente numero di persone che vorrebbero vederlo licenziato. Il Tottenham è stato incredibilmente fortunato a perdere solo 1-0 contro il Chelsea all'inizio di novembre, mentre non può lamentarsi della pesante sconfitta per 4-1 subita domenica contro i rivali dell'Arsenal.

In queste due partite contro i loro più acerrimi nemici, la squadra di Frank ha registrato solo sei tiri e un totale di goal attesi pari a 0,17. L'unico goal è stato segnato da Richarlison, che ha superato David Raya con un pallonetto dalla metà campo dell'Arsenal durante la seconda delle due sconfitte.

Frank è stato assunto per portare organizzazione e calma in una squadra giovane che era stata troppo provata dall'avventura sotto la guida di Ange Postecoglou. Tuttavia, ribaltando completamente quell'identità, Frank ha reso gli Spurs una delle squadre più noiose della Premier League, senza il numero di punti necessario per rendere questo risultato almeno accettabile. Anche le sue squadre del Brentford, di qualità molto inferiore, non sono mai arrivate ai livelli bassissimi che abbiamo visto nel Tottenham nelle ultime settimane.

Il CEO Vinai Venkatesham ha dichiarato, al momento dell'assunzione di Frank, che questi aveva ottenuto il punteggio più alto in una checklist di 10 punti tra 30 candidati alla carica di manager. La fiducia del club in un sistema del genere sarà messa alla prova durante l'inverno, a meno che il danese non riesca a rimettere ordine nella sua squadra.

Non esiste una soluzione semplice ai problemi degli Spurs, anche perché al momento mancano gravemente di stelle del calibro di Harry Kane o Son Heung-min per tirarli fuori dalla crisi, ma ci sono sicuramente soluzioni alla portata di Frank per frenare questo malcontento. GOAL elenca otto idee per far tornare il Tottenham a segnare:

  • Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    BENTANCUR-PALHINHA CENTROCAMPO FLOP

    Jamie Carragher ha analizzato il problema principale del gioco di costruzione degli Spurs prima della pausa internazionale di novembre, ovvero che Frank ha riposto troppa fiducia in due distruttori per ancorare il suo centrocampo, in particolare Joao Palhinha, arrivato in prestito.

    "Palhinha non ha la qualità", ha esordito, commentando un video della partita persa contro il Chelsea. "Per me, per un giocatore che gioca nel centrocampo del Tottenham, quello è un passaggio che devi essere in grado di fare. Lui non ci riesce, quindi... torna indietro. Ascoltate i fischi. L'unico motivo per cui fa una girata intelligente sulla palla è perché viene fischiato. Altrimenti, sarebbe tornato dal portiere. Palhinha torna sulla palla e fa cinque tocchi perché non ha la sicurezza o l'abilità necessarie.

    "Guardando il risultato, potreste pensare che non ci sia molto da criticare, ma quando guardate la partita del fine settimana, è come guardare una squadra di Serie D contro una squadra di Premier League in FA Cup. Se guardate le statistiche, c'è stato un enorme contrasto con la palla, e questa è la sfida più grande per qualsiasi allenatore che fa il salto da una delle squadre nella metà bassa della Premier League a una delle grandi".

    L'accoppiata tra il portoghese Palhinha e Rodrigo Bentancur non ha aiutato. Presi singolarmente, sono calciatori discreti in grado di interrompere il gioco, ma insieme rappresentano una sfida enorme per gli Spurs sia in fase di possesso palla che in fase di non possesso. Non si fanno vedere per ricevere la palla, non vogliono portare la palla al centro e non sono precisi quando la ricevono. Le sconfitte nel derby hanno dimostrato che anche le loro posizioni sono effettivamente superflue, visto che gli Spurs hanno concesso così tanti tiri al limite dell'area propria, nella zona che la coppia avrebbe dovuto occupare.

    Pape Matar Sarr, con la sua energia travolgente e la sua determinazione a entrare davvero in partita, ha visto inspiegabilmente ridursi il suo minutaggio dopo un ottimo inizio di stagione. Probabilmente non è una coincidenza che abbia giocato al di sopra delle sue possibilità contro il PSG e il Man City, prima che i risultati e le prestazioni subissero un crollo quando è stato tolto dalla formazione titolare. Nel frattempo, Lucas Bergvall - l'unico giocatore della rosa che assomiglia a un regista arretrato - e Archie Gray non hanno giocato abbastanza, considerando che quelli davanti a loro hanno offerto prestazioni mediocri ogni due settimane. Frank deve puntare su sangue fresco a centrocampo.

  • West Ham United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    GIOCO PREVEDIBILE

    L'incapacità degli Spurs di progredire nel gioco nelle zone centrali li ha resi ancora più prevedibili di quanto non fossero sotto Postecoglou. Guglielmo Vicario passa a Micky van de Ven, Van de Ven gliela ripassa, Vicario la ripassa di nuovo, Van de Ven non ha altra scelta che lanciarla nel corridoio, dove nessuno è disposto a contenderla e finiscono per perdere palla. E così via ogni volta che c'è un calcio di rinvio.

    Frank ha cercato di semplificare troppo il gioco del Tottenham. È eccessivo. Come ha sottolineato Gary Neville nel commento durante la sconfitta contro l'Arsenal, c'è una differenza tra giocare in modo diretto e giocare lungo senza alcun piano.

    Parte dell'attuale situazione difficile degli Spurs è dovuta al fatto che l'unico principio di possesso palla che sembrano seguire è quello dei calci piazzati. In questo senso, il danese potrebbe forse prendere spunto da uno dei suoi predecessori, Mauricio Pochettino.

    Prima che il Tottenham segnasse il suo secondo goal nella partita persa per 3-2 contro il Liverpool nel 2015, durante la sua prima stagione, Pochettino è stato visto gridare un'istruzione particolare al difensore Eric Dier. "Eric! Ai piedi! Niente lanci lunghi!", ha urlato dalla panchina. Ora, questa versione degli Spurs sarebbe diventata una squadra in grado di aprire le difese avversarie con passaggi lunghi, ma il punto è che Pochettino voleva che i suoi giocatori imparassero prima i rudimenti della sua filosofia finale. Per di più, questo è avvenuto dopo che l'argentino aveva apportato cambiamenti radicali alla rosa per rovesciare la vecchia guardia e costruire una squadra attorno a un nucleo più giovane. Questo non sarebbe un territorio inesplorato per Frank come allenatore del Tottenham.

  • Everton v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL PROBLEMA TERZINI

    Si tratta di un aspetto minore nel quadro generale di questa ricostruzione, dato che nella rosa del Tottenham ci sono solo tre terzini e Destiny Udogie è stato infortunato per parte della stagione, ma è comunque un problema strutturale.

    Pedro Porro, uno dei migliori terzini offensivi della Premier League, non ha ancora raggiunto la forma migliore in questa stagione. Si trova in posizioni promettenti, ma è stato penalizzato da alcuni passaggi imprecisi e dai suoi compagni di squadra che non sanno esattamente dove posizionarsi e quali scatti effettuare. Giocare con una difesa a cinque contro l'Arsenal avrebbe avuto molto più senso se il terzino destro titolare della Spagna fosse stato schierato al posto di Djed Spence, opzione più orientata alla difesa.

    A proposito della stella inglese, anche la tendenza di Spence a rientrare verso il centro quando schierato sulla sinistra ha contribuito a un sovraccarico di nulla a centrocampo. In assenza di Udogie, varrebbe la pena dare a Van de Ven qualche opportunità in più come terzino, ruolo in cui ha giocato con la nazionale olandese.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    XAVI SIMONS NON INGRANA

    Ad agosto, il Tottenham era sul punto di concludere l'accordo per l'acquisto di Eberechi Eze. All'ultimo momento, però, l'Arsenal è intervenuto e lo ha riportato al club della sua infanzia. L'unico lato positivo per gli Spurs è stato l'accordo per Xavi Simons, che era solo in fondo alla loro lista di obiettivi perché sembrava che sarebbe andato al Chelsea.

    Il fatto che Simons sia stato escluso dal derby mentre Eze ha segnato una tripletta contro di loro deve aver ferito profondamente i Lilywhites. Il punto sollevato dai tifosi sui social media dopo la partita è che è ironico che Eze probabilmente non sarebbe stato nemmeno selezionato per questo incontro se fosse entrato nel Tottenham, tanta è stata la pragmaticità di Frank fino a questo punto.

    Simons, proprio come Florian Wirtz del Liverpool, si sta ancora adattando alla Premier League dopo una stagione di successo in Bundesliga. Se i tifosi degli Spurs vogliono una consolazione per quanto accaduto all'Emirates Stadium, l'olandese ha cinque anni meno di Eze e ha chiaramente il potenziale per diventare un centrocampista offensivo di primo piano, anche se il suo sviluppo è ostacolato da Frank e dai suoi centrocampisti arretrati che si rifiutano di farlo giocare di più.

    Questa squadra del Tottenham ha creato molto poco nel corso della stagione, indipendentemente dal fatto che Simons abbia giocato o meno, anche se probabilmente uno dei momenti più potenti è stato quando erano in svantaggio a Brighton in ottobre, e l'introduzione del numero 10 nella sua posizione naturale ha aiutato gli Spurs a recuperare due goal e a guadagnarsi un meritato pareggio per 2-2. Simons potrebbe anche avere più libertà di movimento e di inserirsi nelle partite, visto che gli uomini di Frank stanno comunque totalizzando xG così miseri.

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    SERVE RISCHIARE

    Questo ci riporta a una citazione che sta tornando di moda tra i tifosi degli Spurs. Durante la presentazione di Frank, egli ha predicato alla sua nuova squadra il principio fondamentale che gli era stato così utile al Brentford.

    "Dico sempre questa frase: 'Se non corri rischi, corri comunque dei rischi'. Quindi penso che sia importante correre dei rischi. Se non rischi con la palla, non puoi creare nulla", erano state le sue parole a giugno. Beh, secondo questi standard, il Tottenham ha giocato in modo piuttosto precario.

    Probabilmente ciò che Frank intendeva dire con quelle parole si è tradotto nelle prestazioni contro il PSG e il Manchester City ad agosto, dove gli Spurs hanno messo in grave difficoltà due delle migliori squadre di calcio del mondo e sono stati un po' sfortunati a non aver vinto entrambe le partite per 2-0. Questa è la ricetta che ha permesso alla sua squadra dei Bees di battere tante squadre della "Big Six" quando era al Gtech Community Stadium. Ma le prestazioni di questo autunno non hanno seguito lo stesso andamento e Frank deve capirne il motivo.

    "Abbiamo cercato di venire qui e di essere aggressivi, pressando alto e attaccandoli a tratti. Non ci siamo riusciti. Non siamo riusciti ad avvicinarci abbastanza a loro nelle situazioni in cui avremmo potuto", ha detto Frank dopo la partita contro l'Arsenal. "Questo significa che siamo stati respinti e siamo diventati un po' troppo passivi. Sembra che stiamo correndo dietro a loro. Quando finalmente abbiamo preso palla, non siamo stati abbastanza bravi da uscire da quelle situazioni. Per quanto sia doloroso ammetterlo, loro sono sicuramente sei anni avanti e noi quattro mesi, ma anche così mi aspettavo molto di più da noi oggi. Non che potessimo dominare per 90 minuti, ma che potessimo essere competitivi come lo siamo stati contro il Man City e il PSG".

  • AS Monaco v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    LIMITI TATTICI

    Frank è passato a un 5-4-1 contro l'Arsenal, ma il suo piano di gioco è andato in fumo quando i Gunners hanno segnato due goal prima dell'intervallo. Carragher ha nuovamente criticato Frank per questo cambio di strategia.

    "Non giocano spesso con quel sistema. Questo è sempre il punto debole di quel sistema. È quello di cui parliamo da 12 mesi con il Man United e Ruben Amorim", ha detto. "Quando parliamo della difesa a cinque, parliamo sempre dei due centrocampisti centrali. È quella la parte del sistema che ti delude.

    "In termini di isolamento tattico oggi, sì, questo ha causato loro un grosso problema, ma penso che il quadro più ampio per Thomas Frank e il Tottenham sia che mancano alcuni ottimi giocatori offensivi, ma la cosa importante per qualsiasi allenatore che fa questo salto è se è in grado di creare occasioni, segnare goal, vincere le partite piuttosto che fermare gli avversari".

    È stata una scelta messa in discussione anche nella conferenza stampa di Frank. "Sono fermamente convinto che, indipendentemente dal sistema di gioco, si possa avere successo", è stata la sua risposta. "Capisco perfettamente la domanda e mi assumerò sempre la piena responsabilità. La piena responsabilità sarà sempre mia oggi, quando non abbiamo giocato bene.

    Ho scelto una squadra che giocava 5-4-1, l'ho cambiata all'intervallo, molto intelligentemente, e dopo un minuto hanno segnato, 3-0. Il resto è storia. Quello che vorrei dire è che, indipendentemente dal sistema di gioco, dovevamo essere più aggressivi e migliori nei duelli. Questo non ha nulla a che vedere con il sistema, ma devo assumermi la responsabilità di tutto quello che è successo oggi".

    In una certa misura, Frank ha ragione. Il sistema è irrilevante se non si è in grado di fare le cose fondamentali, ma giocare in un modo semplice potrebbe essere la strada migliore per gli Spurs per tornare a essere produttivi. Anche cambiare la linea d'attacco ogni tre giorni sta chiaramente influenzando l'affiatamento della squadra. Il Tottenham ha bisogno di un'identità prima di poter anche solo pensare di padroneggiare il caratteristico circuito camaleontico di formazioni e stili di Frank.

  • Tottenham Hotspur Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    GESTIRE LA PRESSIONE

    Postecoglou, nonostante tutti i suoi difetti, aveva il dono della parlantina. È difficile immaginare molti altri allenatori con meno abilità comunicative che siano riusciti a durare così a lungo come lui al Tottenham. L'australiano era sempre pronto a incantare i media, convincendoli che perdere una partita dopo l'altra fosse parte integrante di un processo di successo. Poteva almeno vantarsi di aver iniziato la sua prima stagione in Premier League con un record e di aver conquistato la gloria in Europa League.

    La buona volontà di Frank dall'inizio della stagione è già svanita e, di questo passo, è estremamente difficile immaginare che possa portare trofei agli Spurs. Anche se non proprio al livello di Postecoglou, Frank era considerato un ottimo oratore al Brentford, qualcuno degno di essere il volto del club in tutte le questioni, ma ora sta cedendo sotto i riflettori più intensi.

    La pressione del Tottenham di vincere ogni tre giorni, con partite precedute e seguite da conferenze stampa affollate, potrebbe averlo innervosito. Ha commesso un errore nel suo primo incontro con i media, lodando accidentalmente l'Arsenal per la sua stagione imbattuta 2003-04 mentre diceva "perderemo al 100% le partite". Da allora ci sono stati diversi altri passi falsi, tra cui la sua osservazione "chi è Eze?" prima della tripletta del fantasista.

    Questo non è solo un problema per la squadra e lo staff, ma per il club nel suo complesso. Sei o sette anni fa, il Tottenham era in ascesa, superando Arsenal e Chelsea come migliore squadra di Londra. La rosa si è notevolmente indebolita, lo stadio che avrebbe dovuto "cambiare le carte in tavola" è bello ma sicuramente non intimidatorio, e un malessere generale ha visto il calo degli standard a tutti i livelli.

    Non è giusto che Frank debba assumersi la responsabilità di spegnere tutti questi incendi quando affronta la stampa e con le prestazioni della sua squadra, ma è quello che fanno i migliori allenatori a questo livello e sotto questo stress.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    FUTURO AL BIVIO

    Non c'è alcuna garanzia che Frank riesca a sopravvivere a questo inverno rigido. Le partite contro PSG, Fulham, Newcastle e Brentford potrebbero decidere il suo destino se tutto andrà storto come sembra.

    Il Tottenham ha bisogno di un miracolo per ottenere un risultato al Parc des Princes mercoledì. Giocare con più determinazione e fare qualche passo avanti contro i campioni d'Europa probabilmente aiuterebbe a ricostruire il rapporto con i tifosi, piuttosto che aspettare la sconfitta nella propria area di rigore.

    Ma oltre a questo, gli Spurs devono mostrare più coraggio. Frank non può permettersi di lasciare che i suoi vecchi rivali del Fulham e Marco Silva abbiano di nuovo la meglio su di lui, tanto meno quando la sua vecchia squadra si recherà all'N17 sette giorni dopo, mentre la trasferta al St James' Park nel frattempo è un'altra opportunità per conquistare una vittoria fuori casa.

    Il Tottenham di Frank sta per essere ricordato come una delle squadre meno ambiziose che abbiano mai calcato i campi della Premier League. È ora di correre qualche rischio.

