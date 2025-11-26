Tottenham in crisi, Frank a rischio esonero: cosa fare per salvare panchina e stagione

Dopo tre partite della stagione 2025-26 sotto la guida del nuovo allenatore Thomas Frank, il Tottenham doveva credere di essere sulla strada giusta per il successo. La squadra ha mostrato grandi promesse nella sconfitta ai rigori contro il Paris Saint-Germain nella Supercoppa UEFA, ha distrutto il Burnley nella partita d'esordio in Premier League e poi ha fatto a pezzi il Manchester City di Pep Guardiola all'Etihad Stadium.
Tre mesi dopo, però, sarebbe difficile trovare un tifoso degli Spurs che non nutra forti riserve su Frank, per non parlare del crescente numero di persone che vorrebbero vederlo licenziato. Il Tottenham è stato incredibilmente fortunato a perdere solo 1-0 contro il Chelsea all'inizio di novembre, mentre non può lamentarsi della pesante sconfitta per 4-1 subita domenica contro i rivali dell'Arsenal.
In queste due partite contro i loro più acerrimi nemici, la squadra di Frank ha registrato solo sei tiri e un totale di goal attesi pari a 0,17. L'unico goal è stato segnato da Richarlison, che ha superato David Raya con un pallonetto dalla metà campo dell'Arsenal durante la seconda delle due sconfitte.
Frank è stato assunto per portare organizzazione e calma in una squadra giovane che era stata troppo provata dall'avventura sotto la guida di Ange Postecoglou. Tuttavia, ribaltando completamente quell'identità, Frank ha reso gli Spurs una delle squadre più noiose della Premier League, senza il numero di punti necessario per rendere questo risultato almeno accettabile. Anche le sue squadre del Brentford, di qualità molto inferiore, non sono mai arrivate ai livelli bassissimi che abbiamo visto nel Tottenham nelle ultime settimane.
Il CEO Vinai Venkatesham ha dichiarato, al momento dell'assunzione di Frank, che questi aveva ottenuto il punteggio più alto in una checklist di 10 punti tra 30 candidati alla carica di manager. La fiducia del club in un sistema del genere sarà messa alla prova durante l'inverno, a meno che il danese non riesca a rimettere ordine nella sua squadra.
Non esiste una soluzione semplice ai problemi degli Spurs, anche perché al momento mancano gravemente di stelle del calibro di Harry Kane o Son Heung-min per tirarli fuori dalla crisi, ma ci sono sicuramente soluzioni alla portata di Frank per frenare questo malcontento. GOAL elenca otto idee per far tornare il Tottenham a segnare: