Francisco Conceicao alla Juventus, è ufficiale: il comunicato, la formula e le cifre dell'operazione

Il club bianconero ha annunciato l'arrivo del figlio d'arte dal Porto: operazione con la formula del prestito oneroso, i dettagli dell'affare.

Una Juventus scatenata sul mercato, in attesa del campo e della sfida col Verona. Il club bianconero si sta muovendo in queste ore con decisione e ha piazzato ben due colpi in entrata. Dopo Nico Gonzalez dalla Fiorentina, Madama ha annunciato l’arrivo di Francisco Conceicao dal Porto.

Il CFO della Juve, Cristiano Giuntoli, ha sferrato l’assalto decisivo nella giornata di sabato, trovando l’intesa totale con il Porto e la tanto attesa fumata bianca.

L’attaccante portoghese è arrivato a Torino nella serata di domenica, mentre lunedì ha sostenuto le visite mediche, prima di firmare il contratto che lo lega alla Juventus.

Un altro colpo sulle trequarti per la squadra di Thiago Motta, in attesa di Koopmeiners, con la trattativa con l’Atalanta che prosegue con l’obiettivo di trovare l’accordo totale tra le società