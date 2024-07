Francia-Ucraina Under 19 dove vederla: Rai, Sky o Youtube? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Secona semifinale degli Europei Under 19: i francesi sfidano gli ucraini. Le formazioni e dove guardare la partita.

A un passo dall'atto conclusivo: Francia e Ucraina si giocano l'accesso alla finale degli Europei Under 19.

I francesi hanno vinto il loro girone, il B, guidandolo con due vittorie e un pareggio, a sette punti totali e senza perdere.

Anche gli Ucraini non hanno mai perso nel Girone, a differenza dell'Italia che si è classificata prima, ma hanno totalizzato cinque punti, uno in meno degli Azzurrini.

In questa pagina tutto su Francia-Ucraina Under 19: le formazioni e dove guardare la partita in TV e streaming.