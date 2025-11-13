Pubblicità
Kylian Mbappe France 2025Getty
GOAL

Francia-Ucraina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Contro l'Ucraina può arrivare la matematica qualificazione della Francia ai Mondiali: manca veramente poco, ecco dove vedere la partita in tv e streaming.

Tre anni dopo la finale persa contro l'Argentina, la Francia può qualificarsi nuovamente al Mondiale. Previsto la prossima estate, il torneo centro-nord americano presente in Messico, Stati Uniti e Canada vedrà probabilmente presente anche la rappresentativa transalpina vice-Campione in carica, oramai ad un passo dal pass matematico. Contro l'Ucraina, nel penultimo turno di qualificazione, può arrivare l'aritmetica certezza.

A +3 proprio sull'Ucraina e a +6 sull'Islanda, la Francia è certa di qualificarsi al Mondiale in caso di successo, ma sarebbe alla Coppa del Mondo 2026 anche con un pareggio. Insomma, manca veramente pochissimo per il ritorno nel massimo torneo per rappresentative che nessuno sembra mai aver messo in dubbio.

Nella partita d'andata giocata in Polonia, visto che l'Ucraina non gioca in patria da anni in virtù della guerra in corso, la Francia ha avuto la meglio per 2-0 con le reti di Olise e del solito Mbappé.

Tra le gare del penultimo turno di qualificazione, Francia-Ucraina è una di quelle trasmesse in diretta tv e streaming anche in Italia.

  • FRANCIA-UCRAINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Francia-Ucraina
    • Data: giovedì 13 novembre 2025
    • Orario: 20:45
    • In TV: Sky, NOW
    • Streaming: Sky, NOW
  • FORMAZIONI UFFICIALI FRANCIA-UCRAINA

    FRANCIA (4-2-3-1): Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Kanté; Olise, Cherki, Barcola; Mbappé.

    UCRAINA (3-5-2): Trubin; Zabarnyi, Svatok, Matviienko; Karavaev, Ocheretko, Yarmoliuk, Nazaryna, Myhakichenko; Yaremchuk, Hutsuliak.

  • ORARIO FRANCIA-UCRAINA

    La partita tra Francia e Ucraina si gioca giovedì 13 novembre 2025 alle ore 20:45.

    Teatro di Francia-Ucraina, che può portare i transalpini al Mondiale 2026 con 90 minuti di anticipo, è Parigi e in particolare il Parc des Princes.

    La Francia concluderà il girone D a Baku contro i padroni di casa dell'Azerbaigian, al Tofiq Bahramov Stadium.

  • DOVE VEDERE FRANCIA-UCRAINA IN TV

    • Sky 
    • NOW

    Francia-Ucraina si può vedere in diretta tv con l'abbonamento a Sky o NOW.

    Gli utenti che hanno sottoscritto uno dei due abbonamenti possono collegarsi al canale numero 204, Sky Sport Arena, nella serata di giovedì 13 novembre.

    La partita della Francia è presente anche all'interno di Diretta Gol sul canale numero 202, Sky Sport Calcio.

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

  • FRANCIA-UCRAINA IN DIRETTA STREAMING

    Non solo la diretta tv, visto che la gara tra Ucraina e Francia è disponibile anche in live streaming nella serata di giovedì.

    Gli abbonati a Sky possono guardare Francia-Ucraina tramite l'app di Sky Go, mentre gli utenti NOW tramite il sito o l'applicazione del servizio.

    Il canale per guardare la Francia il 13 novembre è il 204, ovvero Sky Sport Arena.