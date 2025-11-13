Francia-Ucraina dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tre anni dopo la finale persa contro l'Argentina, la Francia può qualificarsi nuovamente al Mondiale. Previsto la prossima estate, il torneo centro-nord americano presente in Messico, Stati Uniti e Canada vedrà probabilmente presente anche la rappresentativa transalpina vice-Campione in carica, oramai ad un passo dal pass matematico. Contro l'Ucraina, nel penultimo turno di qualificazione, può arrivare l'aritmetica certezza.

A +3 proprio sull'Ucraina e a +6 sull'Islanda, la Francia è certa di qualificarsi al Mondiale in caso di successo, ma sarebbe alla Coppa del Mondo 2026 anche con un pareggio. Insomma, manca veramente pochissimo per il ritorno nel massimo torneo per rappresentative che nessuno sembra mai aver messo in dubbio.

Nella partita d'andata giocata in Polonia, visto che l'Ucraina non gioca in patria da anni in virtù della guerra in corso, la Francia ha avuto la meglio per 2-0 con le reti di Olise e del solito Mbappé.

Tra le gare del penultimo turno di qualificazione, Francia-Ucraina è una di quelle trasmesse in diretta tv e streaming anche in Italia.