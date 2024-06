Francia-Polonia 1-1, pagelle e tabellino: Mbappé e Lewandowski di rigore, i Bleus si devono accontentare del secondo posto

Si è chiuso sul risultato di parità la sfida che ha visto protagoniste Francia e Polonia: Mbappé e compagni chiudono il girone da secondi.

Il pass che vale un posto negli ottavi di finale di Euro 2024 è stato agguantato, ma tutto si può dire tranne che per la Francia le cose siano andate come in molti avevano previsto. I Bleus infatti avanzano nel torneo, ma lo fanno solo da seconda forza del Gruppo D e dopo non essere riuscite a battere, nella loro ultima gara della fase a gironi, una Polonia che pure si era presentata all’appuntamento già conscia del fatto di essere all’ultima tappa del suo breve cammino nel torneo.

Una sfida, quella che si è giocata a Dortmund, che avrebbe potuto avere anche un epilogo diverso, ma se è vero che nel primo tempo è stato solo un super Skorupski a frapporsi tra la Francia ed un goal meritato per quanto profuso, è altrettanto vero che nel finale di gara la Polonia ha trovato la forza di mettere alle corde il ben più blasonato avversario, andando anche ad un passo da quella che sarebbe stata una clamorosa vittoria in rimonta. Alla fine a finire sul tabellino dei marcatori sono stati i due uomini più attesi, ovvero Mbappé e Lewandowski, che hanno avuto la freddezza di trasformare i calci di rigore (il polacco al secondo tentativo, dopo che il primo era stato neutralizzato da Maignan) dai quali sono scaturiti i due goal che sono valsi l’1-1 finale.