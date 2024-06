Francia-Belgio dove vederla: Rai, Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Francia e Belgio si affrontano agli ottavi di Euro 2024: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

Vietato sbagliare. Francia e Belgio si affrontano agli ottavi di finale di Euro 2024.



I vice campioni del Mondo hanno chiuso al secondo posto nel girone D piazzandosi alle spalle della rivoluzione Austria. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Austria, Mbappé e compagni hanno ottenuto due pareggi contro Olanda e Polonia.

I Red Devils, invece, hanno chiuso alle spalle della Romania in un incredibile raggruppamento (E) che ha visto tutte le squadre in lizza chiudere con gli stessi punti. Grazie alla differenza reti, la squadra di Tedesco è riuscita a staccare il pass per gli ottavi con 4 punti messi a referto.

Chi si qualificherà per gli ottavi di finale affronterà la vincente di Portogallo-Slovenia ai quarti di finale.

Tutto su Francia-Belgio: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.