Fragozo, l'unico 16enne al Mondiale? Il talento sta stupendo tutti: è nato nel 2010

Vista la sua giovanissima età, Fragozo è già stato definito lo Yamal dell'Acuador. Luis è Luis, ha una storia diversa dal collega spagnolo e non ha bisogno di pressioni per maturare, ma solamente crescere facendo esperienza.

La sua abilità con il pallone ha spinto i genitori a trasferirsi dalla Colombia all'Ecuador appresso al talento del figlio, che avrà tutti gli occhi addosso qualora dovesse essere convocato per il Mondiale.

E se così non fosse, Fragozo potrà crescere con più tranquillità, puntando a diventare un giocatore d'elite in patria prima e chissà, in Europa tar qualche anno.