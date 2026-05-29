Fragozo, l'unico 16enne al Mondiale? Il talento sta stupendo tutti: è nato nel 2010

Da una parte Cristiano Ronaldo, 41 anni compiuti a febbraio. Dall'altra parte Luis Fragozo, 16enne dell'Emelec. Gli opposti del Mondiale 2026 potrebbero essere questi, qualora il ct dell'Ecuador, Beccacece, decida di inserire l'adolescente nella lista definitiva comprendente i 26 convocati per la Coppa del Mondo.
Fragozo si sta allenando con il resto del gruppone scelto dal commissario tecnico e giorno dopo giorno le sue chances di essere il giocatore più giovane al Mondiale 2026 aumentano. Nato nel 2010, il giovanissimo sarebbe l'unico giocatore della Coppa del Mondo ad essere nato in questo decennio, facendo dunque avanzare ulteriormente il corso della storia. Inoltre, nessun 16enne ha mai giocato al Mondiale, ragion per cui una sua convocazione potrebbe ulteriormente far registrare un record assoluto.
Come riportano i media ecuadoriani, Fragozo sta convincendo il commissario tecnico e il suo staff, tanto che il terreno guadagnato ultimamente potrebbe realmente portarlo al Mondiale, nonostante negli ultimi mesi fosse ampiamente lontano dai suoi colleghi e dalle possibilità di una prima Coppa del Mondo ad appena 16 anni.
Rispetto ai connazionali, il classe 2010 avrebbe colto l'occasione di mettersi in mostra agli occhi del ct Beccacece, uno dei sei mister argentini presenti al torneo 2026 al pari di Scaloni (Campione in carica), Alfaro (Paraguay), Pochettino (Stati Uniti), Bielsa (Uruguay) e Lorenzo (Colombia).