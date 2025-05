Formazioni Udinese-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Lovric, Lucca, Thauvin, Castrovilli, Kyriakopoulos e Turati

Udinese vs Monza

I bianconeri ospitano i brianzoli al Bluenergy Stadium con l'obiettivo di ritrovare il successo casalingo: le ultime sulle scelte degli allenatori.

Udinese e Monza hanno ormai poco da chiedere a questo campionato, ma entrambe le squadre vogliono provare a chiudere nel miglior modo possibile.

I bianconeri sono ancora in lotta con Como e Torino per il decimo posto, mentre i lombardi sono ormai matematicamente retrocessi in Serie B.

Dopo il successo esterno contro il Cagliari, la formazione di Kosta Runjaic vuole provare ad ottenere due successi consecutivi per la prima volta dallo scorso febbraio, periodo con il quale coincide anche l'ultimo successo casalingo (3-0 contro l'Empoli).

Le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni di Udinese-Monza.