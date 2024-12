Formazioni Vitoria Guimaraes-Fiorentina: chi gioca e le ultime su Kean, Gudmundsson, Beltran, De Gea, Sottil, Cataldi e Biraghi

I viola vogliono conquistare la qualificazione diretta alla prossima fase di Conference League: le scelte di Palladino per la gara in Portogallo.

La sconfitta di domenica contro il Bologna è già alle spalle. E ora la Fiorentina ha un unico obiettivo: battere il Vitoria Guimaraes e conquistare in maniera definitiva una qualificazione diretta agli ottavi di finale di Conference League già ben indirizzata.

La squadra di Raffaele Palladino, che tornerà in panchina dopo aver lasciato il posto al vice Citterio al Dall'Ara a causa della morte della madre, ha conquistato 12 punti nelle prime 5 giornate: 4 sono state le vittorie, più una sconfitta in casa dell'APOEL Nicosia. Contro il Vitoria si gioca per la sesta, ultima e decisiva giornata: i turni del girone sono infatti 6, non 8 come in Champions League ed Europa League.

Ma come scenderà in campo la Fiorentina in casa del Vitoria Guimaraes (si gioca in Portogallo con calcio d'inizio alle ore 21)? Palladino farà turnover o punterà sui titolari? Tutte le scelte di formazione dei due allenatori.