Bernede VeronaGetty Images
Claudio D'Amato

Formazioni ufficiali Verona-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Giovane, Orban, Cutrone, Pellegrino, Corvi, Guaita, Oristanio e Ondrejka

Le ultime sulle formazioni di Verona-Parma, lunch match della dodicesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina al Bentegodi.

Incrocio pericoloso, in chiave salvezza, tra Verona e Parma.

Scaligeri e ducali si affrontano nel lunch domenicale della dodicesima giornata di Serie A, che mette in palio punti pesanti nella corsa alla permanenza nel massimo campionato.

Hellas ancora a caccia della prima vittoria, col ruolino attuale di 6 pareggi e 5 sconfitte a relegare i ragazzi di Paolo Zanetti sul fondo della classifica. Momento difficile anche per la squadra di Cuesta, sconfitta dal Milan prima della sosta ed a secco di successi dal 29 settembre (2-1 al Torino).

Chi gioca titolare Verona-Parma? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni del Bentegodi.

  • FORMAZIONE UFFICIALE VERONA

    Zanetti scioglie i dubbi in difesa affiancando Frese e non Valentini a Bella-Kotchap e Nelsson: panchina per Nunez. Gioca Bernede e non Al-Musrati in mezzo al campo, di punta confermatissimi Giovane e Orban.

    VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Frese; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. All. Zanetti.

  • FORMAZIONE UFFICIALE PARMA

    Cuesta deve fare a meno di Ndiaye (pubalgia). Tra i pali, aspettando che Guaita risulti arruolabile, c'è Corvi al posto dell'infortunato Suzuki. Altra panchina per Valeri, gioca Lovik a sinistra.

    PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

  • CANALE TV E DIRETTA STREAMING DI VERONA-PARMA

    Verona-Parma sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

    Verona-Parma, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.

  • VERONA-PARMA: ARBITRO E VAR

    Pairetto arbitro di Verona-Parma, quarto uomo Galipò, al VAR Paterna, AVAR Guida.

