Formazioni ufficiali Verona-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Giovane, Orban, Cutrone, Pellegrino, Corvi, Guaita, Oristanio e Ondrejka

Incrocio pericoloso, in chiave salvezza, tra Verona e Parma.
Scaligeri e ducali si affrontano nel lunch domenicale della dodicesima giornata di Serie A, che mette in palio punti pesanti nella corsa alla permanenza nel massimo campionato.
Hellas ancora a caccia della prima vittoria, col ruolino attuale di 6 pareggi e 5 sconfitte a relegare i ragazzi di Paolo Zanetti sul fondo della classifica. Momento difficile anche per la squadra di Cuesta, sconfitta dal Milan prima della sosta ed a secco di successi dal 29 settembre (2-1 al Torino).
Chi gioca titolare Verona-Parma? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni del Bentegodi.