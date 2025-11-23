Formazioni ufficiali Verona-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Giovane, Orban, Cutrone, Pellegrino, Corvi, Guaita, Oristanio e Ondrejka

Verona-Parma sarà visibile in diretta tv scaricando l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzando: dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. Chi è abbonato sia a DAZN che a Sky, invece, potrà vederla in tv su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN.

Verona-Parma, inoltre, sarà disponibile in diretta streaming sul sito di DAZN e scaricando l'app su dispositivi mobili.