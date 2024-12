Formazioni Verona-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Kastanos, Theo Hernandez, Liberali, Abraham e Camarda

Hellas Verona vs AC Milan

Il Verona ospita il Milan del diciassettesimo turno di Serie A: le novità di formazione del match.

Si apre al Marc'Antonio Bentegodi, dove il Verona ospita il Milan, il diciassettesimo turno di Serie A.

Un anticipo che mette in palio punti importanti per due squadre che hanno obiettivi di classifica diversi, ma la stessa necessità di fare bottino pieno.

Gli scaligeri infatti, dopo essere tornati alla vittoria nel fondamentale scontro diretto contro il Parma, possono vantare una sola lunghezza di vantaggio sulla terzultima e puntano quindi ad allontanarsi dalla zona retrocessione.

L'articolo prosegue qui sotto

Devono invece tornare ad accelerare i rossoneri (un solo punto in due partite), per riavvicinarsi a quelle squadre che attualmente lottano per una qualificazione alla prossima Champions League

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Verona-Milan.