Formazioni Verona-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Belahyane, Lazovic, Tavares, Zaccagni e Dia

Hellas Verona vs Lazio

La Lazio a Verona per tornare alla vittoria e superare la Juventus in classifica: Baroni potrà contare nuovamente su Zaccagni.

Nella domenica di Serie A si affrontano anche Verona e Lazio allo stadio Bentegodi, con calcio d'inizio alle ore 18:00.

I padroni di casa si trovano in piena lotta salvezza con 19 punti in classifica e sono reduci dalla sconfitta per 2-0 contro il Napoli.

La Lazio invece è stata sorpassata dalla Juventus e avrà la possibilità di tornare al quarto posto solitario vincendo. La squadra di Baroni non vince da tre partite; pareggi con Como e Napoli con in mezzo la sconfitta nel derby.

Ecco le scelte dei due allenatori per Verona-Lazio: chi scenderà in campo e la lista degli indisponibili.