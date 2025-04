Formazioni Verona-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Bernade, Sarr, Thorsby, Malinovski e Pinamonti

Verona-Genoa è una delle gare della 32ª giornata di Serie A: le ultime sulle scelte dei due allenatori e le formazioni.

Il Verona per provare a piazzare uno scatto importantissimo in chiave salvezza, il Genoa invece per migliore una classifica già ottima. Le due squadre si sfidano quest’oggi al Bentegodi in una gara che potrebbe avere un valore importante per entrambe.

I gialloblù sono in striscia positiva da tre giornate: dopo il successo contro l’Udinese sono arrivati due pareggi contro Parma e Torino. Verona che si presenta a questo turno con 31 punti, sette in più rispetto all’Empoli terzultimo.

Momento positivo anche per il Genoa che nella precedente giornata ha battuto in casa l’Udinese, portandosi sempre più in acque tranquille visti i 38 punti in classifica.

L'articolo prosegue qui sotto

Chi gioca titolare in Verona-Genoa? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.